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    «Реал Сосьедад» уступил «Осасуне»

    «Реал Сосьедад» — «Осасуна»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 11-го тура испанской Примеры «Осасуна» на выезде переиграла «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.

    Анте Будимир
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    Анте Будимир

    На 23-й минуте смог отметиться Лукас Торро, а на 34-й минуте ворота хозяев поразил Анте Будимир.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Осасуна 0:2
    Голы: 0:1 Лукас Торро (23'), 0:2 Анте Будимир (34') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру (Альваро Одриосола, 79'), Наиф Агер, Игор Субельдия, Серхио Гомес, Мартин Субименди, Микель Оярсабаль (Садик Умар, 70'), Брайс Мендес, Лука Сучич (Беньят Туррьентес, 70'), Андер Барренечеа (Шеральдо Бекер, 70'), Орри Оускарссон (Такэфуса Кубо, 46') Осасуна: Серхио Эррера, Хуан Крус (Мойсес Гомес, 83'), Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хесус Аресо, Рубен Пенья (Абель Бретонес, 63'), Аймар Орос, Лукас Торро, Хон Монкайола (Пабло Ибаньес, 63'), Брайан Сарагоса (Начо Видаль, 83'), Анте Будимир Предупреждения: Аймар Орос (16'), Серхио Эррера (45 + 3'), Мартин Субименди (74'), Брайан Сарагоса (76'), Альваро Одриосола (84')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Заработанные три очка позволили «Осасуне» набрать 18 баллов и подняться на шестое в турнирной таблице. У «Сосьедада» осталось 12 очков и 12-е место.

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