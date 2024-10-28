Мотта: Это был открытый и очень равный футбольный матч

Главный тренерподвел итог матча против(4:4).

«Мы пропустили два пенальти в сложных ситуациях, но продолжали оставаться в игре. Естественно, после четвертого гола стало сложнее, так как "Интер" играл хорошо и имел шансы закончить игру, но не воспользовался ими. Нам нужно проанализировать этот матч, он был полон взлетов и падений, но в таких играх нужно быть на максимуме все 94 минуты, а не допускать этих колебаний.

Нам есть куда расти во многих аспектах, каждый матч отличается. Сегодня мы испытывали трудности в обороне, помимо того, что играли против сильной атакующей команды с высоким уровнем мастерства, мы все равно испытывали трудности как индивидуально, так и коллективно, позволяя создавать так много моментов.

С другой стороны, мы тоже создали много моментов, так что это был открытый и очень равный футбольный матч», — цитирует Мотту Football-Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Интер» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» идет третьим с 17 очками.