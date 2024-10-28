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    Смолов, Козлов и Кривцов остались в запасе «Краснодара» на матч с «Крыльями Советов»

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    «Крылья Советов» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Гальдамес, Олейников, Бабкин, Ежов, Мендес, Гарре, Сергеев.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Бейл, Печенин, Иванисеня, Дмитриев, Орозко, Цыпченко, Шитов, Попов, Бабаев.

  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар»
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    • «Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

    Запасные: Дюпин, Кайо, Арутюнян, Гонсалес, Газинский, Кривцов, Козлов, Кастаньо, Смолов, Кокшаров, Олусегун, Мозес.

    Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» пройдет 28 октября в Самаре, начало — в 18:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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