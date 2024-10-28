Эштреков о матче «Зенит» — «Локомотив»: «Железнодорожники» выглядели достойно

Бывший тренерподелился мнением об игре москвоской команды в матче против(1:1) в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги.

«Как оценю результат матча "Зенит" — "Локомотив"? Счет известен, а что там могло быть в пользу "Зенита" или "Локомотива" — уже не важно. Да, у гостей были хорошие моменты, например, у Сулейманова, и у питерцев они были. Матч был интересный, и "железнодорожники" выглядели достойно. Команды играли на встречных курсах.

Лучшим игроком признали Батракова, хотя его ошибка привела к голу "Зенита"? Его заслуженно признали лучшим. Он забил. Но я бы отметил всю команду Галактионова, которая выглядела достойно и держала свой уровень. Хотя гол Мостового тоже получился хорошим. Индивидуальные ошибки гостей имели место в матче, но в целом, команда справилась.

Галактионов угадал с заменой Пиняева? Так получилось, что Пиняев вышел и тут же отдал голевой пас. Значит, тренер действительно угадал, выпустив его на поле. Ситуация складывалась так, что "Локомотив" проигрывал. Нужно было менять счет. Пиняева оставили в запасе, видимо, решив выпустить позже, чтобы освежить и обострить игру. Тут все логично.

Семак недоволен ничьей? Каждый смотрит со своей стороны и оценивает шансы своей команды. Семак считает, что у его команды было больше возможностей забить. Понятно, что "Зенит" играл дома, при своих болельщиках и рассчитывал на победу. Но на поле есть и соперник, который тоже хорошо готовился к матчу. Тут важно не количество шансов забить, а то, кто как их использовал.

"Зенит" столкнулся с новым уровнем конкурении в РПЛ? Питерцам будет в этом сезоне непросто. Есть не только "Краснодар", а пять команд, которые будут бороться за медали. Но сложности будут у всех. Кто мог подумать, что "Локомотив" проиграет "Химкам"? Конкуренция в РПЛ — это здорово. Это повышает интерес к матчам, и сами игры становятся более содержательными. А вот когда явный лидер определился, то это уже не так интересно», — сказал Эштреков изданию Евро-Футбол.Ру.

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции (30 баллов).