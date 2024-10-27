«Химки» примут московское «Динамо» в матче 13-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Химки»

«Химки» идут на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 11 очков в 12-ти матчах. Подмосковный клуб одержал 2 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 11:20.

В крайнем туре «Химки» неожиданно обыграли «Локомотив», отправив в ворота соперника два безответных мяча — 2:0. Таким образом, подмосковный клуб прервал свою семиматчевую серию без побед, которая длилась с августа (4 ничьи и 3 поражения).

«Красно-черные» уступили «Оренбургу» в гостях в заключительном матче группового этапа Кубка России (0:2). Несмотря на это поражение, «Химки» остались на третьей строчке в группе и продолжат свои выступления в сетке Пути регионов.

«Динамо»

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогами 12-ти туров. «Бело-голубые» набрали 23 очка при 7-ми победах, 2-х ничьих и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 23:12.

В прошлом туре команда под руководством Марцела Лички одержала крупнейшую победу в текущем сезоне РПЛ, разгромив в гостях «Рубин» (4:0). До этого «Динамо» уступило в дерби ЦСКА (1:2), а еще ранее минимально обыграло одноклубников из Махачкалы — 1:0.

«Бело-голубые» завершили групповой этап Кубка России крупной победой над «Крыльями Советов» в гостях — 6:3. «Динамо» заняло второе место в квартете и вышло в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретится с «Локомотивом».

Личные встречи

В 10-ти последних очных матчах на счету «Динамо» 6 побед, «Химки» оказались сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Динамо» с коэффициентом 2.30.