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    Артига: Когда ты пропускаешь четыре гола, очень сложно забить пять и выиграть

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига подвел итог матча против «Динамо» (3:4).

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Обычно так бывает: когда фанатам нравится игра, тренеры немного от этого страдают. Мы провели хороший и тяжелый матч. Когда ты пропускаешь четыре гола, очень сложно забить пять и выиграть. У нас были некоторые ошибки, которые были допущены в ключевые моменты. Бакаев находится в очень хорошей форме. Возможно сейчас он в лучших кондициях, чем в его период карьеры в "Спартаке".

    Нужно подготовиться к матчу с "Факелом". Потеряв Джикию, мы лишились стабильности в обороне. Он обладает хорошими индивидуальными качествами. Нужно упомянуть отсутствие Фернандеса и Фариньи», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

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    После этого матча «Динамо» идет четвертым с 26 очками, а «Химки» на 12-й строчке с 11-ю.

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