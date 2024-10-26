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    «Вердер» отнял очки у «Байера» в Бундеслиге

    «Вердер» — «Байер»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» смог уйти от поражения в матче с «Байером» — 2:2.

    Романо Шмид
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    Романо Шмид

    На 30-й минуте счет открыл Виктор Бонифейс.

    «Музыканты» смогли отыграться на 74-й минуте после точного удара Марвина Дукша.

    Через три минуты «Байер» снова повел благодаря автоголу Феликса Агу.

    Но «Вердер» смог сравнять счет на 90-й минуте, автором гола стал австриец Романо Шмид.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вердер — Байер 2:2
    Голы: 0:1 Виктор Бонифас (30'), 1:1 Марвин Дукш (74'), 1:2 Феликс Агу (автогол) (77'), 2:2 Романо Шмид (90') Вердер: Михаэль Цеттерер, Хулиан Малатини (Keke Topp, 86'), Марко Фридль, Амос Пипер (Антони Юнг, 83'), Митчелл-Элия Вайзер, Феликс Агу (Деррик Кён, 83'), Леонардо Биттенкорт (Justin Njinmah, 68'), Сенне Линен, Марко Грюлль (Оливер Бёрк, 82'), Романо Шмид, Марвин Дукш Байер: Лукаш Градецки, Алехандро Гримальдо, Жереми Фримпонг, Пьеро Инкапье, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Флориан Вирц, Мартен Терье (Алейш Гарсия, 82'), Гранит Джака, Роберт Андрих, Виктор Бонифас (Патрик Шик, 70') Предупреждения: Митчелл-Элия Вайзер (50'), Пьеро Инкапье (88')

    «Байер» с 15 очками идет третьим в Бундеслиге, а «Вердер» (12) — 9-й.

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