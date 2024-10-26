Месси: После моего прихода «Интер Майами» завоевал первый титул

Нападающийизъявил желание продолжать выигрывать трофеи вместе с американской командой.

«Когда я приехал сюда, прекрасно понимал, что клубу необходимо выигрывать титулы и конкурировать, чтобы стать большим.

Также, когда я пришёл в "Интер Майами", команда находилась в плохом положении в МЛС. Но вскоре после моего прихода мы выиграли Кубок лиги. Это был первый титул для клуба. Это было что-то невероятное для всех. Я только пришёл, и всё сложилось прекрасно», — сказал Месси в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В 2024-м году аргентинец провел за «Интер Майами» 23 матча, забил 22 гола и сделал 13 голевых передач.