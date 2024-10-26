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    Хомуха: Пьянич тормозил игру ЦСКА с «Факелом»

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    Бывший полузащитник ЦСКА и тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает, что в игре ЦСКА — «Факел» (0:0) Миралем Пьянич замедлял игру армейцев.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Неожиданно, что ЦСКА потерял очки в матче с "Факелом". Все предполагали, что армейцы заберут три очка, но игра была очень медленной и неинтенсивной. ЦСКА не смог предъявить свои козыри в атаке, поэтому "Факел" спокойно забрал одно очко.

    Не знаю, почему у игроков красно-синих не появились дополнительные эмоции после удаления. Нужно было гораздо раньше выпускать Гуарирапу. Тогда бы у ЦСКА было бы больше времени, чтобы забить. Что касается Пьянича, то он замедлял игру ЦСКА, а не ускорял», — сказал Хомуха «Чемпионату».

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    У ЦСКА после этого матча стало 24 очка, а у «Факела» — 11.

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