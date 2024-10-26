Дзюба: Я люблю соревноваться и спорить

Форвард «Акрона»отметил, что с возрастом его настрой на матчи остается на высоком уровне.

В пяти матчах Дзюба забил один мяч и сделал три ассиста. Нападающий перешел в «Акрон» 12 сентября в статусе свободного агента.

«Я часто заведенный. Когда есть определенный результат, то говорят, что заведенный, когда нету его, говорят, что я не в форме. Это большое вранье.

Я люблю соревноваться, спорить, определенные вещи меня заводят. Я в "Локомотиве" что в первое время, что потом был одинаковым. Просто есть нюансы. В целом я тот же, просто с возрастом у тебя немного другая ответственность. В молодом или среднем возрасте ты отвечаешь, прежде всего, за себя», — рассказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

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Текущее соглашение 36-летнего Дзюбы с «Акроном» истекает в конце сезона‑2024/25.