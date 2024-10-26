«Динамо» Махачкала и «Акрон» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Встреча состоится на стадионе «Анжи-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезинг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.
«Акрон»: Волков, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Пестряков, Грибов, Беншимол.
Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Акрон» доступен по ссылке.
«Динамо» Махачкала идет 12-м в таблице, набрав 11 очков. «Акрон» (12) находится на 10-м месте.