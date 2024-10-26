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    «Динамо» Махачкала и «Акрон» назвали стартовые составы на матч РПЛ

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    26 октября пройдет матч 13-го тура РПЛ, в котором сыграют махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон».

    «Акрон»
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    «Акрон»

    Встреча состоится на стадионе «Анжи-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

    Стартовые составы команд:

    «Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезинг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

    «Акрон»: Волков, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Пестряков, Грибов, Беншимол.

    Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Акрон» доступен по ссылке.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» Махачкала идет 12-м в таблице, набрав 11 очков. «Акрон» (12) находится на 10-м месте.

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