«Арсенал» упустил победу с «Шинником» в матче Первой лиги

Максим Турищев Фото: arsenal-tula.ru
На 32-й минуте счет открыл нападающий канониров Максим Турищев.
«Шинник» смог уйти от поражения на 88-й минуте после автогола Артема Попова.
Футбол. Россия. Первая лига
Арсенал Тула — Шинник 1:1
Голы: 1:0 Максим Турищев (32'), 1:1 Артём Попов (88') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Владислав Левин, Данил Липовой, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Максим Турищев, Volkov Z. Шинник: Денис Вамбольт, Артур Черный, Джонатан Джон, Артемий Косогоров, Лев Скворцов, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Мухаммад Султонов, Вячеслав Зинков Предупреждения: Джонатан Джон (17'), Артемий Косогоров (45'), Volkov Z. (48')
Сейчас туляки идут третьими в таблице Первой лиги с 28 очками. «Шинник» (15) — 16-й.