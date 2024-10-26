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    «Арсенал» упустил победу с «Шинником» в матче Первой лиги

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    В 16-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу тульский «Арсенал» и ярославский «Шинник» не выявили победителя — 1:1.

    Максим Турищев
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    Максим Турищев

    На 32-й минуте счет открыл нападающий канониров Максим Турищев.

    «Шинник» смог уйти от поражения на 88-й минуте после автогола Артема Попова.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Арсенал Тула — Шинник 1:1
    Голы: 1:0 Максим Турищев (32'), 1:1 Артём Попов (88') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Владислав Левин, Данил Липовой, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Максим Турищев, Volkov Z. Шинник: Денис Вамбольт, Артур Черный, Джонатан Джон, Артемий Косогоров, Лев Скворцов, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Мухаммад Султонов, Вячеслав Зинков Предупреждения: Джонатан Джон (17'), Артемий Косогоров (45'), Volkov Z. (48')

    Сейчас туляки идут третьими в таблице Первой лиги с 28 очками. «Шинник» (15) — 16-й.

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