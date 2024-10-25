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    Созин: Футболисты «Крыльев» спасли Осинькина — и бросили играть

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    Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об игре «Крыльев Советов» и о работе главного тренера команды Игоря Осинькина в нынешнем сезоне.

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Весь октябрь была эпопея с Осинькиным, как команда хотела оставить его и даже просила за тренера у руководства. Хорошее желание. Люди сплотились, стали друг другу помогать и даже спасать. Но что происходит с "Крыльями" после того, как игроки тренера спасли? Упустили преимущество в два мяча в Оренбурге и просто чудом не проиграли. Дальше — шесть мячей от "Динамо" и извинения со слезами на глазах.

    Получается, то у тренера, то у игроков всё время какие-то извинения и хныканье. Может, пора начать в футбол играть? Оставив Осинькина, боссы "Крыльев" развязали руки футболистам. Теперь они не могут собраться. Если бы клуб поменял тренера — команда бы взбодрилась. А теперь получается, что футболисты спасли Осинькина — и бросили играть. Они же его спасли, что он им сделает?

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    • Как по мне: решил рубить — руби. А теперь уже рубить будет сам Осинькин. Если он хочет снова собрать в клубе команду — это минус около половины состава. А иначе его больше никто не спасет», — сказал Созин Чемпионату.

    После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Крылья Советов» занимают 9-е место в таблице с 12-ю очками в активе.

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