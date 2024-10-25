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    «Майнц» и менхенгладбахская «Боруссия» поделили очки

    «Майнц» — «Боруссия» М: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче восьмого тура немецкой Бундеслиги «Майнц» и менхенгладбахская «Боруссия» сыграли вничью 1:1.

    «Боруссия» М
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    «Боруссия» М

    На автогол Штефана Лайнера гости смог ответить точным ударом Тима Кляйндинста.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — Боруссия М 1:1
    Голы: 1:0 Штефан Ляйнер (автогол) (55'), 1:1 Тим Кляйндинст (57') Майнц: Робин Центнер, Моритц Йенц, Максим Лайч, Филипп Мвене, Доминик Кор, Антони Каси (Сильван Видмер, 87'), Кайсю Сано, Надим Амири, Пауль Небель, Ли Джэ Сон (Хон Хён-сок, 81'), Жонатан Буркардт (Арминдо Зиб, 20') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Марвин Фридрих, Штефан Ляйнер, Робин Хак (Томаш Чванчара, 72'), Юлиан Вайгль, Рокко Райтц (Филипп Зандер, 72'), Тим Кляйндинст, Алассан Плеа (Кевин Штёгер, 58'), Франк Онора (Фабио Кьяродия, 90'), Kou Itakura Предупреждения: Джозеф Скалли (40'), Антони Каси (74'), Филипп Зандер (80'), Сильван Видмер (89'), Надим Амири (90 + 4')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После этой игры «Боруссия» занимает девятое место в таблице Бундеслиги с 10 очками, «Майнц» (9) — 12-е место.

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