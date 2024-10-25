Гришин: ЦСКА получит хороший шанс догнать лидеров

Бывший тренер молодежного состава ЦСКА и сборной России U23прокомментировал предстоящий матч армейцев против «Факела» и считает, что у команды есть отличные шансы подтянуться к лидерам.

«ЦСКА включился в борьбу за призовые и первое место в РПЛ. У команды хорошая игра, и каждое набранное очко играет большую роль. Армейцы играют дома, а также по подбору и качеству футболистов намного сильнее "Факела".

Хотелось, чтобы ЦСКА выиграл, ведь команда на ходу, и сейчас хороший шанс, чтобы не отпустить и догнать лидеров. Потому что "Зенит" играет с "Локомотивом". Если команды сыграют вничью, то ЦСКА догоняет конкурентов», — сказал Гришин «Чемпионату».