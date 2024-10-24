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    Кристиан Эриксен«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    «Аякс» разгромил «Карабах», ПАОК ушел от поражения с «Викторией» в ЛЕ

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    Закончились еще три встречи первого игрового слота общего этапа Лиги Европы.

    Ваут Вегхорст
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    Ваут Вегхорст

    Азербайджанский «Карабах» у себя дома потерпел разгромное поражение от голландского «Аякса» со счетом 0:3.

    Голы в этой игре забивали Кеннет Тейлор, Ваут Вегхорст и Чуба Акпом.

    Отметим, что хозяева с 15-й минуте играли в меньшинстве после удаления Ромао.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Карабах — Аякс 0:3
    Голы: 0:1 Кеннет Тейлор (36'), 0:2 Ваутер Вегорст (пенальти) (74'), 0:3 Чуба Акпом (77') Карабах: Матеуш Кохальски, Аббас Гусейнов, Бадави Гусейнов, Кевин Медина, Жулио Ромау, Элвин Джафаргулиев, Марко Янкович (Алексей Исаев, 84'), Леандру Андраде (Турал Байрамов, 75'), Абделла Зубир (Бахлул Мустафазаде, 84'), Жуниньо (Эммануэль Аддай, 81'), Яссин Бензия (Патрик Андраде, 81') Аякс: Ремко Пасвер, Йоррел Хато, Йосип Шутало, Даниэле Ругани (Ахметджан Каплан, 59'), Девин Ренс, Кеннет Тейлор (Чуба Акпом, 59'), Джордан Хендерсон, Киан Фитц-Джим (Бранко ван ден Бомен, 59'), Мика Годтс, Ваутер Вегорст (Jorthy Mokio, 87'), Кристиан Расмуссен (Антон Гоэи, 78') Предупреждения: Элвин Джафаргулиев (15'), Кеннет Тейлор (20'), Аббас Гусейнов (22'), Яссин Бензия (45'), Киан Фитц-Джим (45 + 1'), Кевин Медина (73'), Элвин Джафаргулиев (79'), Марко Янкович (81') Удаление: Жулио Ромау (15')

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Греческий ПАОК и чешская «Виктория» Пльзень не выявили победителя — 2:2.

    Хозяева смогли отыграться в самой концовке матча со счета 0:2, когда чуть ранее чехи остались в меньшинстве.

    Голами в составе ПАОК отметились Тарик Тиссудали и Абдул Рахман Баба. За «Викторию» забивали Милан Гавел и Матей Выдра.

    Федор Чалов появился на поле на 76-й минуте, а Магомед Оздоев просидел весь матч на лавке запасных.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    ПАОК — Виктория П 2:2
    Голы: 0:1 Милан Гавел (31'), 0:2 Матей Выдра (39'), 1:2 Тарик Тиссудали (84'), 2:2 Абдул Рахман Баба (90 + 3') ПАОК: Доминик Котарски, Хуан Састре (Абдул Рахман Баба, 66'), Томаш Кендзёра, Омар Коллей, Хонни Отто (Фёдор Чалов, 76'), Тайсон (Кирилл Десподов, 65'), Мади Камара, Тьемуэ Бакайоко (Штефан Шваб, 59'), Андрия Живкович, Яннис Константелиас, Брандон Томас (Тарик Тиссудали, 66') Виктория П: Мартин Едличка, Милан Гавел, Вацлав Емелка, Светозар Маркович, Сампсон Дью, Павел Шульц, Каду, Александр Сойка (Лукаш Черв, 77'), Лукаш Кальвах, Принс Квабена Аду (Лукаш Гейда, 73'), Матей Выдра (Эрик Йирка, 60') Предупреждения: Сампсон Дью (11'), Светозар Маркович (41'), Сампсон Дью (70'), Принс Квабена Аду (70'), Тарик Тиссудали (82'), Мартин Едличка (90')

    Прогнозы и ставки на футбол

    Датский «Мидтьюланн» с минимальным счетом переиграл на своем стадионе бельгийский Юнион Сент-Жиллуаз — 1:0.

    Автором единственного гола на 18-й минуте стал Усман Диао.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Мидтьюлланн — Юнион 1:0
    Гол: 1:0 Усман Дяо (18') Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Дамиан Эмилиано Мартинес (Кристоффер Аскильдсен, 83'), Кевин Мбабу (Виктор Бак, 83'), Усман Дяо, Мадс Бек, Йоэль Андерссон, Дарио Осорио, Оливер Сёренсен (Педро Браво, 63'), Арал Шимшир (Mikel Gogorza, 71'), Адам Букса, Ян Кухта (Франкулину, 63') Юнион: Антони Морис, Коки Матида, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер, Ноа Садики (Ануар Аит-Эль-Хадж, 63'), Шарль Ванхаутте, Матиас Расмуссен (Камил ван де Перре, 85'), Мохаммед Фусейни (Элтон Кабангу, 85'), Анан Халаили, Kевин Родригес (Франьо Иванович, 63'), Ousseynou Niang (Росс Сайкс, 85') Предупреждения: Анан Халаили (23'), Ousseynou Niang (49'), Mikel Gogorza (87'), Кевин Макаллистер (89'), Франьо Иванович (90 + 2'), Кристиан Бёрджесс (90 + 4')
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