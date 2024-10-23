Гендиректор «Ахмата»: При Ташуеве игра изменилась в лучшую сторону, а победы придут

Генеральный директор «Ахмата»прокомментировал выступление клуба при главном тренере

«При Адиеве, как и сейчас, было много травмированных. Новички тогда только пришли, и нужно было время на адаптацию. Много травм и новичков: Луна, Кардосо, Исмаэль. Всё это выбило из колеи. Поправим.

Поменяли тренера, но при прочих равных пока ничего особо не изменилось. Как не изменилось? С Ташуевым игра чуть-чуть поменялась в лучшую сторону. И победы будут!» — сказал Айдамиров «Чемпионату».

Сейчас «Ахмат» идет на последнем месте в РПЛ с 6 очками, не одержав ни одной победы.