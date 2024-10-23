Эмери: «Астон Вилла» прогрессирует и крепнет

Наставник «Астон Виллы»прокомментировал очередную победу команды в Лиге чемпионов.

Ранее клуб из Бирмингема одолел «Болонью» со счетом 2:0. Голы забили Джон Макгинн и Джон Дуран. Встреча состоялась 22 октября.

«Мы играем серьезно, предельно сфокусировано, ответственно. Команда прогрессирует и крепнет в каждой составляющей. Например, сегодня нам удалось сломить их персональный прессинг.

В первые 15 минут пропустили несколько атак, но потом сделали выводы. В Европе приходится сложно и в домашних матчах. Надо сохранять предельную концентрацию и придерживаться плана все 90 минут», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Астон Вилла» с тремя победами лидирует в таблице.