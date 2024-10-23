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    Эмери: «Астон Вилла» прогрессирует и крепнет

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    Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал очередную победу команды в Лиге чемпионов.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    Ранее клуб из Бирмингема одолел «Болонью» со счетом 2:0. Голы забили Джон Макгинн и Джон Дуран. Встреча состоялась 22 октября.

    «Мы играем серьезно, предельно сфокусировано, ответственно. Команда прогрессирует и крепнет в каждой составляющей. Например, сегодня нам удалось сломить их персональный прессинг.

    В первые 15 минут пропустили несколько атак, но потом сделали выводы. В Европе приходится сложно и в домашних матчах. Надо сохранять предельную концентрацию и придерживаться плана все 90 минут», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Астон Вилла» с тремя победами лидирует в таблице.

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