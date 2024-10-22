Николич: Могли забить еще 2–3 гола точно

Главный тренервысказался о матче против(1:0) в Кубке России.

«У нас были хорошие отрезки в этом матче. Могли забить еще 2–3 гола точно. Последние полчаса просто били мяч вперед. Так нельзя.

Отдельное спасибо болельщикам. Всем очень важно видеть фанатов на стадионе. Пустой стадион — совсем другое дело.

Это десятый гол со стандарта. У нас много исполнителей, которые могут разыграть мяч. Это не значит, что мы всегда будем так поступать, это дополнительная возможность.

Поздравляю Секу, он хороший парень. Забил первый гол, ему тяжело было адаптироваться. У меня был такой футболист до этого, не буду называть фамилию. Он забил весной 11 голов», — цитирует Николича «Матч ТВ».

ЦСКА с 14 очками выиграл группу С. На счету «Ахмата» 9 очков и 2-я позиция.