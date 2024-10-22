Флик: Мне будет приятно сыграть против «Баварии»

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Мы готовимся к каждому матчу, подробно изучая соперника. "Бавария" занимает особое место в моей жизни — это прекрасный клуб, где у меня много знакомых и хорошие отношения с игроками и руководством. Это было прекрасное время, о котором у меня остались воспоминания.

Но теперь началась новая глава, я в предвкушении и очень счастлив. Мне очень приятно быть здесь. Болельщики поддерживают нас с энтузиазмом, и это заставляет выкладываться полностью. Именно это мы и собираемся делать, мы хотим хорошо подготовиться.

Возможно, "Баварию" я знаю немного лучше, это будет сложный матч. Это Лига чемпионов, здесь играют лучшие команды», — приводит слова Флика As.

Соперники сойдутся между собой в среду, 23 октября. Начало — в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.