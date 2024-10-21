В РФС отметили, когда сборная России сможет сыграть с Китаем

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
До этого стало известно, что соперниками сборной России в ноябре могут стать сборные Брунея и Сирии.
«Матч против сборной Китая будет возможен, когда и у нас, и у команды Китая будет свободное окно, и мы договоримся. Пока они играют в отборе, и мы желаем удачи!
Как только появится свободное окно, мы будем разговаривать с Китаем по этой теме», — цитирует Митрофанова ТАСС.
В октябре команда Валерия Карпина провела тренировочный сбор, но не сыграла ни одного контрольного матча.