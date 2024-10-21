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    В РФС отметили, когда сборная России сможет сыграть с Китаем

    Футбол Сборная России Футбол России
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался по поводу возможного товарищеского матча между сборными России и Китая.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    До этого стало известно, что соперниками сборной России в ноябре могут стать сборные Брунея и Сирии.

    «Матч против сборной Китая будет возможен, когда и у нас, и у команды Китая будет свободное окно, и мы договоримся. Пока они играют в отборе, и мы желаем удачи!

    Как только появится свободное окно, мы будем разговаривать с Китаем по этой теме», — цитирует Митрофанова ТАСС.

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    В октябре команда Валерия Карпина провела тренировочный сбор, но не сыграла ни одного контрольного матча.

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