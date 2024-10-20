ПерерывЛиверпуль — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Ливерпуль» — «Челси». Онлайн
  • 17:57
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
  • 17:55
    • «Фиорентина» забила шесть безответных голов «Лечче» в матче Серии А
  • 15:53
    • Хачанов выиграл турнир в Алма-Ате
  • 14:09
    • Касаткина победила Мирру Андрееву и выиграла турнир в Нинбо
    Все новости спорта

    Осинькин: Красная карточка спутала все карты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Крылья Советов
    Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что ключевым моментом игры против «Оренбурга» (2:2) стало удаление полузащитника его команды Фернандо Костанцы.

    Игорь Осинькин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин

    «В целом мы представляли, в какой футбол могут играть те игроки, которые есть в наличии. Удаление нам спутало все карты. До удаления достаточно хорошо контролировали игру, но после давление стало очень большим. Учитывая, что количество подач было невероятно высоким, у нас еще ушел Фернандо, который помогает в игре в воздухе. Пришлось поменять схему.

    Учитывая ход игры, насколько счет логичен? Он мог быть другим, судя по эпизодам?

    Эпизод один. Давайте не будем искать логику в одном эпизоде. Если бы перед матчем нам сказали, что будет ничья, мы бы расценивали это как нормальный результат, хотя мы хотели три очка. Но то, как шла игра до удаления, заставляло думать только о трех (очках).

    У нас самые лучшие болельщики, они всегда нам помогают, всегда с нами. Будем считать, что помогли набрать очко. У нас хорошие отношения», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    До удаления Костанцы на 68-й минуте самарский клуб вел со счетом 2:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у гостей из Севильи?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Интер» оперативно загонит «волков»
  • «Рома» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Команда Де Дзерби начнет без раскачки
  • «Монпелье» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 октября
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монпелье — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Анахайм — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры