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    «Барселона» разгромила «Севилью»

    «Барселона» — «Севилья»: счет матча 5:1, обзор голов

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    В 10-м туре испанской Примеры «Барселона» не испытала проблем на своем поле в матче против «Севильи» — 5:1.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Дублями в составе каталонцев отметились Роберт Левандовский (24-я и 39-я минута) и Пабло Торре (82-я и 88-я), также отличился Педри (28-я).

    Единственный мяч в составе гостей на 87-й минуте забил 19-летний бельгиец Станис Идумбо.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Севилья 5:1
    Голы: 1:0 Роберт Левандовски (пенальти) (24'), 2:0 Педри (28'), 3:0 Роберт Левандовски (39'), 4:0 Пабло Торре (82'), 4:1 Станис Идумбо-Музамбо (87'), 5:1 Пабло Торре (88') Барселона: Игнасио Пенья, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Алекс Бальде, Марк Касадо, Педри (Гави, 83'), Ламин Ямал (Пабло Торре, 76'), Ансумане Фати (Жерар Мартин, 76'), Рафаэл Диас (Фермин Лопес, 66'), Роберт Левандовски (Пау Виктор, 66') Севилья: Эрьян Нюланд, Адрия Педроса (Гонсало Монтьель, 81'), Маркан, Луак Баде, Хосе Анхель Кармона, Доди Лукебакио, Неманья Гудель, Люсьен Агум (Станис Идумбо-Музамбо, 70'), Исаак Ромеро, Чидера Эджук (Альберт Самби Локонга, 45'), Пеке (Сусо, 46') Предупреждения: Адрия Педроса (45 + 4'), Ансумане Фати (74'), Джибриль Соу (85')
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