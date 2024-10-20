«Барселона» — «Севилья»: счет матча 5:1, обзор голов

В 10-м туре испанской Примерыне испытала проблем на своем поле в матче против— 5:1.

Дублями в составе каталонцев отметились Роберт Левандовский (24-я и 39-я минута) и Пабло Торре (82-я и 88-я), также отличился Педри (28-я).

Единственный мяч в составе гостей на 87-й минуте забил 19-летний бельгиец Станис Идумбо.

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