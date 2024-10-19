Тикнизян и Монтес остались в запасе «Локомотива» на матч с «Химками»

Наир Тикнизян Фото: globallookpress.com
«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Фернандес, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный.
Запасные: Обухов, Терехов, Степанов, Голубович, Луна, Анджелкович, Капленко, Берковский, Абдуллахи, Корредера, Панченко, Садыгов.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.
Запасные: Митрюшкин, Веселов, Тикнизян, Морозов, Монтес, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сарвели, Раков, Севикян, Радиковский.
Матч «Химки» — «Локомотив» пройдет 19 октября, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.