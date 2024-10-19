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    Тикнизян и Монтес остались в запасе «Локомотива» на матч с «Химками»

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    «Локомотив» и «Химки» назвали стартовые составы на матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Фернандес, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный.

    Запасные: Обухов, Терехов, Степанов, Голубович, Луна, Анджелкович, Капленко, Берковский, Абдуллахи, Корредера, Панченко, Садыгов.

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    • «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

    Запасные: Митрюшкин, Веселов, Тикнизян, Морозов, Монтес, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сарвели, Раков, Севикян, Радиковский.

    Матч «Химки» — «Локомотив» пройдет 19 октября, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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