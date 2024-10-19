ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Сельта» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 10-го тура Ла Лиги «Сельта» — «Реал»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сельта Реал Мадрид
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеРоль Мбаппе, будущее Тен Хага, новый облик «Барсы»: какие предсезонные планы сбылись, а какие нет? «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани Радость игроков «Зенита»Травма Дзюбы все сломала. «Зенит» разнес «Акрон» и вышел в лидеры
    Все новости спорта
    Джуд Беллингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем
    Мадридский «Реал» сыграет в гостях против «Сельты» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Сельта»

    «Сельта» занимает 9-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 13 очков в 9-ти матчах. На счету команды 4 победы, ничья и 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 16:15.

    «Сельта» набрала три очка в крайнем туре чемпионата, минимально одолев в гостях «Лас-Пальмас» (1:0). До этого подопечные Клаудио Хиральдеса сыграли вничью с «Жироной» (1:1), а еще ранее проиграли «Атлетико» (0:1) и «Атлетику» (1:3).

    «Реал»

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Реал» с 21 очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и находится на расстоянии 3-х баллов от лидирующей «Барселоны». На счету мадридцев 6 побед и 3 ничьи при разнице забитых и пропущенных мячей 19:6.

    Подопечные Карло Анчелотти набрали 4 очка в двух последних турах, упустив победу над «Атлетико» (1:1) и всухую обыграв «Вильярреал» (2:0). Между этими матчами мадридцы минимально уступили в гостях «Лиллю» (0:1) в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Чемпионов.

    Личные встречи

    «Реал» выиграл в обоих матчах прошлого сезона Ла Лиги — 1:0 в гостях и 4:0 дома. Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридцев 9 побед, в одном случае была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сельта» — «Реал» с коэффициентом 1.98.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Динамо Мх — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры