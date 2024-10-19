Мадридский «Реал» сыграет в гостях против «Сельты» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Сельта»

«Сельта» занимает 9-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 13 очков в 9-ти матчах. На счету команды 4 победы, ничья и 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 16:15.

«Сельта» набрала три очка в крайнем туре чемпионата, минимально одолев в гостях «Лас-Пальмас» (1:0). До этого подопечные Клаудио Хиральдеса сыграли вничью с «Жироной» (1:1), а еще ранее проиграли «Атлетико» (0:1) и «Атлетику» (1:3).

«Реал»

«Реал» с 21 очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и находится на расстоянии 3-х баллов от лидирующей «Барселоны». На счету мадридцев 6 побед и 3 ничьи при разнице забитых и пропущенных мячей 19:6.

Подопечные Карло Анчелотти набрали 4 очка в двух последних турах, упустив победу над «Атлетико» (1:1) и всухую обыграв «Вильярреал» (2:0). Между этими матчами мадридцы минимально уступили в гостях «Лиллю» (0:1) в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Чемпионов.

Личные встречи

«Реал» выиграл в обоих матчах прошлого сезона Ла Лиги — 1:0 в гостях и 4:0 дома. Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридцев 9 побед, в одном случае была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сельта» — «Реал» с коэффициентом 1.98.