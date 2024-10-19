«Байер» — «Айнтрахт»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче седьмого тура немецкой Бундеслигипереигралсо счетом 2:1.

На гол Омара Мармуша хозяева смогли ответить точными ударами Роберта Андриха и Виктора Бонифаце.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Айнтрахт Ф 2:1 Голы: 0:1 Омар Мармуш (пенальти) (16'), 1:1 Роберт Андрих (25'), 2:1 Виктор Бонифас (72') Байер: Лукаш Градецки, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Пьеро Инкапье, Жереми Фримпонг (Нейтан Телла, 80'), Алехандро Гримальдо, Гранит Джака, Роберт Андрих, Амин Адли (Алейш Гарсия, 64'), Мартен Терье (Флориан Вирц, 64'), Виктор Бонифас (Патрик Шик, 80') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута (Эйе Скири, 79'), Нильс Нкунку (Джан Узун, 82'), Артур Теате, Робин Кох, Расмус Кристенсен, Марио Гётце (Жан-Маттео Баойя, 70'), Хуго Ларссон (Махмуд Дахуд, 79'), Эрик Эбимбе (Фарес Шаиби, 70'), Уго Экитике, Омар Мармуш Предупреждения: Тута (28'), Алехандро Гримальдо (67'), Пьеро Инкапье (70')

Благодаря этой победе «Байер» смог набрать 14 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Айнтрахта» осталось 13 баллов и пятая строчка.

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В параллельной игре «Лейпциг» на выезде разобрался с «Майнцем» со счетом 2:0.

Победу гостям принесли точные удары Хави Симонса и Вилли Орбана.

Футбол. Германия. Бундеслига Майнц — РБ Лейпциг 0:2 Голы: 0:1 Ксави Симонс (20'), 0:2 Вилли Орбан (37') Майнц: Робин Центнер, Моритц Йенц, Максим Лайч (Сильван Видмер, 87'), Данни да Коста, Филипп Мвене, Антони Каси (Габриэль Видович, 87'), Кайсю Сано, Надим Амири, Ли Джэ Сон (Нельсон Вайпер, 74'), Арминдо Зиб (Пауль Небель, 59'), Жонатан Буркардт РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Лукас Клостерман, Лютсхарел Гертрейда, Амаду Айдара (Кевин Кампль, 56'), Артур Вермерен (Элиф Элмас, 73'), Ксави Симонс, Беньямин Шешко (Бенджамин Хенрихс, 73'), Луа Опенда (Юссуф Поульсен, 84'), Антонио Нуса (Кристоф Баумгартнер, 73') Предупреждения: Амаду Айдара (53'), Артур Вермерен (60'), Элиф Элмас (90'), Пауль Небель (90 + 1')

Таким образом, «Лейпциг» смог набрать 17 очков и вышел в лидеры Бундеслиги. У «Майнца» осталось восемь баллов и 11-я строчка.