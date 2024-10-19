«Борнмут» — «Арсенал»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 8-го тура АПЛпобедил лондонскийна своем поле со счетом 2:0.

На 30-й минуте «канониры» остались в меньшинстве после удаления Вильяма Салиба.

В большинстве «вишни» смогли дожать соперника.

На 70-й минуте отличился полузащитник Райан Кристи, а через 9 минут преимущество удвоил Джастин Клюйверт.

Календарь и таблица АПЛ

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Арсенал Лондон 2:0 Голы: 1:0 Райан Кристи (70'), 2:0 Джастин Клюйверт (пенальти) (79') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Хулиан Араухо (Адам Смит, 46'), Илья Забарный, Маркос Сенеси, Милош Керкез, Льюис Кук, Алекс Скотт (Райан Кристи, 63'), Данго Уаттара (Луис Синистерра, 63'), Маркус Таверньер (Джастин Клюйверт, 63'), Энтойн Семеньо, Эванилсон (Энес Унал, 82') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Кай Хаверц, Рахим Стерлинг (Якуб Кивёр, 37'), Деклан Райс, Томас Парти, Микель Мерино (Итан Нванери, 81'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли, 64') Предупреждения: Энтойн Семеньо (63'), Бен Уайт (68') Удаление: Вильям Салиба (30')

«Арсенал» идет третьим в таблице АПЛ с 17 очками. «Борнмут» (11) теперь стал десятым.