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    Агент Балотелли: Ждем решения «Дженоа»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Дженоа
    Энцо Райола, представляющий интересы итальянского нападающего Марио Балотелли, отреагировал на информацию о том, что форвард может перейти в «Дженоа».

    Марио Балотелли
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    Марио Балотелли

    «Мне повезло, что я давно знаю президента "Дженоа". Также знаю, что он большой поклонник Марио. Ему было бы приятно привести его в свой клуб. Мы ждём технического решения "Дженоа".

    Мы знаем, что может дать клубу Марио, и он готов. Он не может ждать, поэтому мы надеемся, что сможем быстро заключить этот союз. Конечно, мы поймём, сможем ли закрыть сделку только после игры с Болоньей», — приводит слова Райолы Tuttomercatoweb.

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    Последним клубом 34-летнего форварда была турецкая «Адана Демирспор», в которой она за 16 матчей записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу.

    Сейчас Балотелли свободный агент, им активно интересуется «Дженоа» и лично главный тренер Альберто Джилардино.

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