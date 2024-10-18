Агент Балотелли: Ждем решения «Дженоа»

, представляющий интересы итальянского нападающего, отреагировал на информацию о том, что форвард может перейти в

«Мне повезло, что я давно знаю президента "Дженоа". Также знаю, что он большой поклонник Марио. Ему было бы приятно привести его в свой клуб. Мы ждём технического решения "Дженоа".

Мы знаем, что может дать клубу Марио, и он готов. Он не может ждать, поэтому мы надеемся, что сможем быстро заключить этот союз. Конечно, мы поймём, сможем ли закрыть сделку только после игры с Болоньей», — приводит слова Райолы Tuttomercatoweb.

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Последним клубом 34-летнего форварда была турецкая «Адана Демирспор», в которой она за 16 матчей записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу.

Сейчас Балотелли свободный агент, им активно интересуется «Дженоа» и лично главный тренер Альберто Джилардино.