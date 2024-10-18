Аршавин: Не верю, что Дзюба забьет «Зениту»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитиюподелился ожиданиями от предстоящего матча св 12-м туре РПЛ.

«На мой взгляд, "Зенит" уверенно победит. Я даже не верю, что тольяттинцы смогут забить.

У Артема Дзюбы будет особая мотивация против его бывшей команды. Ему будет интересно проявить себя. Если он в очередной раз это сделает — будет повод поговорить.

Те команды, которые сейчас наверху, так и продолжат, то есть речь о пелотоне из шести команд. Трудно предсказать, кто куда будет передвигаться. Все‑таки еще много времени должно пройти, плюс зимняя пауза будет.

У лидеров большие амбиции, вряд ли кто‑то из них бросить играть до конца чемпионата», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Матч «Акрон» — «Зенит» пройдет 18 октября, начало — в 18:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.