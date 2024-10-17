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    Определены арбитры матчей 12-го тура РПЛ

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    Стали известны судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ, сообщает РФС.

    Кирилл Левников
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    Кирилл Левников

    18 октября (пятница)

    «Акрон» — «Зенит»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Андрей Образко, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Ахмат» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Павел Шадыханов АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Аленксандр Колобаев.

    19 октября (суббота)

    «Пари НН» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Резников.

    «Спартак» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

    «Химки» — «Локомотив»: судья — Ранэль Зияков, помощники судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мацюра.

    20 октября (воскресенье)

    «Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Александр Машлякевич, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Рубин» — «Динамо» Москва: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Андрей Бутенко.

    Календарь и таблица РПЛ

    Игры 12-го тура РПЛ пройдут 18, 19 и 20 октября.

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