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    Афганистан не сможет сыграть против России в ближайшее время

    Футбол Сборная России Футбол России
    Пресс-атташе Федерации футбола Афганистана Фируз Машуф ответил на вопрос о возможном матче сборной страны с национальной командой России.

    сборная России
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    сборная России

    «Какое бы не было желание нашей Федерации или российской стороны, но матч сборных Афганистана и России в ближайшее время невозможен. У нас нет главного тренера в сборной — в прошлом месяце он разорвал контракт с нашей федерацией и уехал работать в Гонконг. Поэтому для начала нам нужно найти нового специалиста, тогда организация этой игры станет более возможной.

    Но на данный момент матч наших команд невозможен еще и потому, что помимо отсутствия тренера, положение футбола в нашей стране плачевное. Из-за нынешней ситуации ФИФА никак нас не финансирует. Не выделяются средства ни на менеджмент, ни на администрацию, ни самим футболистам — везде отсутствуют деньги. Именно поэтому матч с Россией сейчас никак невозможен», — цитирует Машуфа Sport24.

    Напомним, что в октябре сборная России осталась без товарищеского матча из-за отсутствия соперника.

    Ранее стало известно о том, что РФС договорился о матче в ноябре со сборной Сирии 19 ноября. Игра должна состояться в Волгограде.

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