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    Талалаев: Мне не привыкать обыгрывать родное «Торпедо»

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    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сообщил, что в своей тренерской карьере он уже неоднократно обыгрывал родное «Торпедо».

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    Сегодня, 16 октября, «Балтика» в Кубке России победила «Торпедо» со счетом 4:0.

    «Я поздравил ребят с победой. Качественный первый тайм. От качества получается результат. Мы двигаемся вперед, в правильном направлении. У нас 27 футболистов на контракте, сейчас дали поиграть тем, у кого меньше игрового времени.

    Ребята много тренируются и получили плату за высокую интенсивную работу. Понравилась структурность, первые 15 минут было тяжело, а потом мы владели инициативой. У меня есть уверенность в этом. Хочу поблагодарить болельщиков. По второму тайму будем делать выводы, должны были сыграть лучше.

    У "Торпедо" был смешанный состав, было другое сопротивление, нежели в остальных матчах. Я удовлетворен отдачей и борьбой. Качеством игры после 65 минуты — нет. Будем работать.

    Матчи с "Торпедо" — принципиальные? Не первый матч с родным клубом. Не привыкать обыгрывать их. Мы со штабом много где работали. Мы выходим на каждую игру одинаково настроенными, — цитирует Талалаева "Матч ТВ".

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    Талалаев — воспитанник "Торпедо", играл за автозаводцев с 1991 по 1995 год, а также тренировал с 2022 по 2023 год.

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