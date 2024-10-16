Семак: «Акрон» играет в агрессивный футбол

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от встречи св 12-м туре РПЛ.

«"Акрон" играет в хороший футбол, агрессивный. Пытается много прессинговать, много контролировать мяч. В целом, хорошая команда. Нас ждет хорошая игра.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на "Акрон" — "Зенит"

Не бывает ничего незаслуженного. Команда на восьмом месте, она заслужила это своей игрой. Команда забивает, старается играть в атакующий футбол, и это приносит свои плоды.

В товарищеском матче против "Войводины" мы обратили внимание на небольшие моменты, на которые нам хотелось посмотреть. Но в целом это тот матч, в котором мы больше дали возможность сыграть тем игрокам, которые получают меньше игровой практики, чтобы провести хорошую полноценную тренировку», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч «Акрон» — «Зенит» пройдет 18 октября в Самаре, начало — в 18:00 мск.