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    Самедов: Я прошел стажировку в «Спартаке»

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    Экс-игрок «Локомотива» и «Спартака» по футболу Александр Самедов заявил, что прошел стажировку у Деяна Станковича.

    Александр Самедов
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    Александр Самедов

    «Прошёл стажировку, она продолжалась три дня. Я очень благодарен "Спартаку", тренерскому штабу команды за то, что пошли навстречу. За три дня тяжело наладить тесный контакт со Станковичем, но понял, что это специалист высокого уровня, увидел интересный тренировочный процесс, мне всё очень понравилось.

    Опять же, это было нужно для лицензии, так что удалось почерпнуть для себя, что в команде у Деяна хорошая атмосфера, у него хорошая команда», — приводит слова Самедова «РИА Новости Спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент московский клуб идет 6-м в таблице. Клуб набрал 19 очков в 11 встречах.

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