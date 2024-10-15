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    Кейн высказался о возможном назначении Тухеля на пост главного тренера сборной Англии

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    Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о возможном назначении Томаса Тухеля на пост наставника национальной команды.

    Гарри Кейн и Томас Тухель
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    Гарри Кейн и Томас Тухель

    «Пока об этом не объявили, я, конечно, не могу ничего комментировать. Нам остаётся только ждать и наблюдать. Разумеется, я хорошо знаю Томаса с прошлого года (Тухель тренировал "Баварию", где играет Кейн).

    Он фантастический тренер и прекрасный человек. Уверен, что Футбольная ассоциация Англии свяжется со мной, когда станет известно больше», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

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