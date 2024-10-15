Кейн высказался о возможном назначении Тухеля на пост главного тренера сборной Англии

Нападающийи сборнойподелился мнением о возможном назначениина пост наставника национальной команды.

«Пока об этом не объявили, я, конечно, не могу ничего комментировать. Нам остаётся только ждать и наблюдать. Разумеется, я хорошо знаю Томаса с прошлого года (Тухель тренировал "Баварию", где играет Кейн).

Он фантастический тренер и прекрасный человек. Уверен, что Футбольная ассоциация Англии свяжется со мной, когда станет известно больше», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

Ранее стали известны новые детали переговором между Тухелем и руководством английской ассоциации футбола.