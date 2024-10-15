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    Бояринцев: У «Динамо» очень симпатичная команда

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    Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»

    «Видел матч "Спартак" — "Динамо", когда Тюкавин забил в меньшинстве. В атаке у динамовцев всё неплохо. Но трудно найти оптимальные сочетания в обороне. Провалы сзади случались у "Динамо" ещё в прошлом сезоне.

    Команда владеет инициативой и хорошо атакует, но сколько ошибок в защите! Сколько матчей они вытащили на последних минутах! Но у "Динамо" очень симпатичная команда. Я даже в какой-то момент желал им стать чемпионами. Они этого тогда заслуживали. Сейчас нет стабильности, в этом заключается работа тренера», — сказал Бояринцев Чемпионату.

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