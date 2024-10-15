Бояринцев: У «Динамо» очень симпатичная команда

Бывший футболистподелился мнением об игре московскогов нынешнем сезоне.

«Видел матч "Спартак" — "Динамо", когда Тюкавин забил в меньшинстве. В атаке у динамовцев всё неплохо. Но трудно найти оптимальные сочетания в обороне. Провалы сзади случались у "Динамо" ещё в прошлом сезоне.

Команда владеет инициативой и хорошо атакует, но сколько ошибок в защите! Сколько матчей они вытащили на последних минутах! Но у "Динамо" очень симпатичная команда. Я даже в какой-то момент желал им стать чемпионами. Они этого тогда заслуживали. Сейчас нет стабильности, в этом заключается работа тренера», — сказал Бояринцев Чемпионату.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиге «Динамо» занимает 5-е место в таблице с 20-ю очками в активе. В следующей встрече «бело-голубые» сыграют против «Рубина» 20-го октября.