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    Ороз: В России очень сильный чемпионат

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    Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз ответил на вопрос об уровне российского чемпионата.

    Доминик Ороз
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    Доминик Ороз

    «Естественно, я слышал про РПЛ еще до перехода в "Крылья Советов". У вас очень сильный чемпионат, и в Нидерландах об этом часто говорят. И конечно, я знал про "Зенит", ЦСКА, "Спартак", ведь эти клубы раньше регулярно выступали в еврокубках.

    Все, с кем я общался про вашу лигу, говорили мне, что здесь очень тяжело играть, темп в матчах довольно высокий. Но для меня РПЛ — идеальный вариант, я не сомневался. Теперь хочу проявить себя в России», — приводит слова Ороза «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне 23‑летний Ороз провел два матча во всех турнирах, в которых забил один мяч.

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