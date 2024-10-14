Ороз: В России очень сильный чемпионат

Защитникответил на вопрос об уровне российского чемпионата.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Доминик Ороз Фото: pfcks.ru

«Естественно, я слышал про РПЛ еще до перехода в "Крылья Советов". У вас очень сильный чемпионат, и в Нидерландах об этом часто говорят. И конечно, я знал про "Зенит", ЦСКА, "Спартак", ведь эти клубы раньше регулярно выступали в еврокубках.

Все, с кем я общался про вашу лигу, говорили мне, что здесь очень тяжело играть, темп в матчах довольно высокий. Но для меня РПЛ — идеальный вариант, я не сомневался. Теперь хочу проявить себя в России», — приводит слова Ороза «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне 23‑летний Ороз провел два матча во всех турнирах, в которых забил один мяч.