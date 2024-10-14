Галлас: Пламер, возможно, захочет покинуть «Челси»

Экс-защитниквысказался о возможном уходе нападающегоиз стана «синих».

«Коул Палмер, возможно, захочет покинуть "Челси" в будущем, если они не покажут, что могут выигрывать трофеи, но куда он пойдет? "Барселона" была бы отличным вариантом для него, но у них уже есть отличные молодые игроки, такие как Ламин Ямаль, и, возможно, они также подпишут Нико Уильямса.

Похоже, что этот сезон Палмера будет очень похож на предыдущий, и ему будет тяжело видеть, как его друзья выигрывают трофеи, если сам он не сможет этого сделать в составе "Челси", несмотря на уровень его игры.

Я не удивлюсь, если он захочет поговорить с "Челси" летом, если они снова не смогут выиграть ни одного трофея. Он захочет четко знать, каковы их цели», — сказал Галлас Goal.

В нынешнем сезоне Палмер провел за «Челси» 7 матчей в рамках АПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.