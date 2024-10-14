ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас
    Все новости спорта

    Галлас: Пламер, возможно, захочет покинуть «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси
    Экс-защитник «Челси» Вильям Галлас высказался о возможном уходе нападающего Коула Палмера из стана «синих».

    Коул Палмер — нападающий «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коул Палмер — нападающий «Челси»

    «Коул Палмер, возможно, захочет покинуть "Челси" в будущем, если они не покажут, что могут выигрывать трофеи, но куда он пойдет? "Барселона" была бы отличным вариантом для него, но у них уже есть отличные молодые игроки, такие как Ламин Ямаль, и, возможно, они также подпишут Нико Уильямса.

    Похоже, что этот сезон Палмера будет очень похож на предыдущий, и ему будет тяжело видеть, как его друзья выигрывают трофеи, если сам он не сможет этого сделать в составе "Челси", несмотря на уровень его игры.

  • Катастрофический «МЮ», забивной Джонсон и еще 8 сюрпризов на старте сезона АПЛ
  • Десять главных сюрпризов Английской Премьер-лиги на данный момент
  • 10/10/2024

    • Я не удивлюсь, если он захочет поговорить с "Челси" летом, если они снова не смогут выиграть ни одного трофея. Он захочет четко знать, каковы их цели», — сказал Галлас Goal.

    В нынешнем сезоне Палмер провел за «Челси» 7 матчей в рамках АПЛ, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет в битве за первое место в группе?
  • Германия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Кто возьмет важные очки в московском дерби?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Франция продолжит побеждать?
  • Бельгия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.41
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Италия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч СКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры