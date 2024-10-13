Саратовский «Сокол» заявил о финансовых проблемах

Исполнительный директор «Сокола» Алексей Потапов выступил с обращением к болельщикам своего клуба и рассказал о серьезных финансовых проблемах.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Алексей Бага — тренер «Сокола» Фото: sport5.by

«Большое разочарование от многих футболистов, на которых очень рассчитывали. Ошибки в селекции, без сомнений, существуют, без них никак. По нашему бюджету мы должны находиться в турнирной таблице ниже "Тюмени", но это не оправдывает нас.

Выводы сделаны, движемся дальше. Очень сильно надеюсь, что все футболисты осознают, в какой ситуации мы оказались. Отдельно хочется поклониться тем людям, кто нас поддерживает, особенно в выездных играх. Как говорится, луч света в темном царстве.

Не хочется возвращаться к больной теме, но, если знать, в какой ситуации находится клуб, многие бы изменили свое мнение. Мы не живем, а выживаем. Самое простое — оскорбить, унизить футболистов, тренеров.

Я с шести лет в футболе, прошел все этапы от футболиста до генерального директора, провел всю жизнь в "Соколе" и официально заявляю: "Какие бы проблемы ни были у нас, их мы решим". Прекрасно понимаю, что в случае вылета в Саратове долго не будет первой лиги. Какой у нас вид спорта может собрать на стадионе от 4 до 6 тысяч болельщиков?!», — сказал Потапов.

Календарь и таблица ФНЛ

После 14 туров «Сокол» располагается на 13-м месте в таблице Первой лиги с 15 очками.