Мальта победила Молдавию, Лихтенштейн и Гибралтар не забили мячей

Завершились два матча Лиги наций в Лиге D.

Мальта на своем поле обыграла Молдавию со счетом 1:0.

Единственный мяч на 87-й минуте с пенальти забил полузащитник «Реймса» Тедди Теума.

Футбол. Лига наций УЕФА. D2 Мальта — Молдова 1:0 Гол: 1:0 Тедди Теума (пенальти) (87') Предупреждения: Курт Шоу (29'), Олег Рябчук (30'), Gabriel Mentz (39'), Максим Кожокару (51'), Михаил Каймаков (62'), Джозеф Мбонг (70')

После этого матча у обеих сборных стало по 6 очков, они лидируют в группе 2.

Календарь и таблица Лиги наций

Лихтенштейн и Гибралтар сыграли безголевую ничью — 0:0.

Футбол. Лига наций УЕФА. D1 Лихтенштейн — Гибралтар 0:0 Предупреждения: Деннис Саланович (13'), Итан Джолли (28'), Ларс Трабер (38'), Марко Марксер (51'), Дэниел Бент (90 + 1'), Дэниел Бент (90 + 3')

Гибралтар с 5 очками на первом месте в группе 1. Лихтенштейн последний с двумя очками.