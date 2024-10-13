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    Мальта победила Молдавию, Лихтенштейн и Гибралтар не забили мячей

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    Завершились два матча Лиги наций в Лиге D.

    Тедди Теума
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    Тедди Теума

    Мальта на своем поле обыграла Молдавию со счетом 1:0.

    Единственный мяч на 87-й минуте с пенальти забил полузащитник «Реймса» Тедди Теума.

    Футбол. Лига наций УЕФА. D2
    Мальта — Молдова 1:0
    Гол: 1:0 Тедди Теума (пенальти) (87') Предупреждения: Курт Шоу (29'), Олег Рябчук (30'), Gabriel Mentz (39'), Максим Кожокару (51'), Михаил Каймаков (62'), Джозеф Мбонг (70')

    После этого матча у обеих сборных стало по 6 очков, они лидируют в группе 2.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Лихтенштейн и Гибралтар сыграли безголевую ничью — 0:0.

    Футбол. Лига наций УЕФА. D1
    Лихтенштейн — Гибралтар 0:0
    Предупреждения: Деннис Саланович (13'), Итан Джолли (28'), Ларс Трабер (38'), Марко Марксер (51'), Дэниел Бент (90 + 1'), Дэниел Бент (90 + 3')

    Гибралтар с 5 очками на первом месте в группе 1. Лихтенштейн последний с двумя очками.

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