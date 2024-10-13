«Арсенал» Тула — «Сочи»: счет матча 1:1, обзор голов

«Арсенал» Тула Фото: globallookpress.com
В составе хозяев поля точным ударом отметился Максим Турищев. За гостей же забил Павел Мелешин.
Футбол. Россия. Первая лига
Арсенал Тула — Сочи 1:1
Голы: 1:0 Максим Турищев (45+1'), 1:1 Павел Мелёшин (62') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Никита Печенкин, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Владислав Левин, Данил Липовой, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Максим Турищев Сочи: Никита Карабашев, Олег Кожемякин, Артём Макарчук, Павел Маслов, Кирилл Суслов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Анатолий Макаров, Мартин Крамарич, Павел Мелёшин, Владимир Писарский Предупреждения: Владислав Левин (11'), Кирилл Кравцов (26'), Никита Печенкин (42')
«Арсенал» с 26 очками поднялся на второе место в таблице. «Сочи» с21 баллом занимает шестую строчку.