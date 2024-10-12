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    «Торпедо» разгромило «Сокол» в матче Первой лиги

    «Торпедо» — «Сокол»: счет матча 5:0, обзор голов

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    В матче 14-го тура Первой лиги России «Торпедо» в родных стенах разбило «Сокол» со счетом 5:0.

    Олег Кононов (главный тренер «Торпедо»)
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    Олег Кононов (главный тренер «Торпедо»)

    Авторами забитых мячей в этом противостоянии стали Сергей Бородин, Ираклий Манелов, Владислав Галкин и Равиль Нетфуллин, который отметился дублем.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Сокол 5:0
    Голы: 1:0 Сергей Бородин (12'), 2:0 Ираклий Манелов (15'), 3:0 Владислав Галкин (26'), 4:0 Равиль Нетфуллин (51'), 5:0 Равиль Нетфуллин (пенальти) (57') Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Владислав Галкин, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Ираклий Манелов Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Иван Чуриков, Дмитрий Иванов, Александр Гуз, Никита Капленко, Данил Полубояринов, Шамиль Саадуев, Дмитрий Сасин, Роман Юзепчук, Владислав Самко Предупреждения: Иван Чуриков (62'), Аслан Дудиев (90+3')

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    Благодаря этой победа «Торпедо» набрало 26 очков и взобралось на первое место в турнирной таблице Первой лиги. У «Сокола» 15 баллов и 15-я строчка.

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