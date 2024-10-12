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    Сербия переиграла Швейцарию в матче Лиги наций

    Сербия — Швейцария: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче третьего тура Лиги наций сборная Сербии переиграла команду Швейцарии со счетом 2:0.

    Александар Митрович
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    Александар Митрович

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Нико Эльведи, который поразил собственные ворота, и Александар Митрович.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A4
    Сербия — Швейцария 2:0
    Голы: 1:0 Нико Эльведи (автогол) (45 + 1'), 2:0 Александр Митрович (61') Предупреждения: Сильван Видмер (23'), Нико Эльведи (44'), Коста Неделькович (71'), Ян-Карло Симич (85')

    Календарь и таблица Лиги наций

    После этой победы у Сербии стало четыре очка и третье место в турнирной таблице группы 4 Лиги А. У Швейцарии нет зачетных баллов и последняя строчка.

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