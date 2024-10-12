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    Наумов: У «Зенита» что-то разладилось, им нужен был этот перерыв

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре «Зенита» до октябрьской паузы на матчи сборных.

    Николай Наумов
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    Николай Наумов

    «Краснодар и "Локомотив" были на подъёме, поэтому пауза на матчи сборных не нужна. А тем командам, которые хотят перезапуститься, что-то обновить и наиграть новую схему, пауза поможет. К примеру, "Пари НН" нужна пауза, ведь у них новый тренер. Как мне кажется, в руководстве ошиблись с Иличем. Для чего нужен иностранец? Ему нужно больше времени для адаптации.

    Наверное, "Зениту" нужен был этот перерыв, потому что у команды что-то разладилось. У футболистов не горят глаза, и они как-то расслабились. Московское "Динамо" попало в какую-то небольшую функциональную яму. Часть игроков было травмированы, это всё заставляет Личку менять тактику, а вариативность у команды небольшая. Поэтому двухнедельный перерыв полезен для Динамо», — сказал Наумов Чемпионату.

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