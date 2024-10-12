Наумов: У «Зенита» что-то разладилось, им нужен был этот перерыв

Экс-президентвысказался об игредо октябрьской паузы на матчи сборных.

«Краснодар и "Локомотив" были на подъёме, поэтому пауза на матчи сборных не нужна. А тем командам, которые хотят перезапуститься, что-то обновить и наиграть новую схему, пауза поможет. К примеру, "Пари НН" нужна пауза, ведь у них новый тренер. Как мне кажется, в руководстве ошиблись с Иличем. Для чего нужен иностранец? Ему нужно больше времени для адаптации.

Наверное, "Зениту" нужен был этот перерыв, потому что у команды что-то разладилось. У футболистов не горят глаза, и они как-то расслабились. Московское "Динамо" попало в какую-то небольшую функциональную яму. Часть игроков было травмированы, это всё заставляет Личку менять тактику, а вариативность у команды небольшая. Поэтому двухнедельный перерыв полезен для Динамо», — сказал Наумов Чемпионату.

После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 27-ю очками. На 2-й позиции располагается «Локомотив» с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает «Зенит» с 26-ю баллами.