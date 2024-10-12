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    Хорватия одержала волевую победу над Шотландией в матче Лиги наций

    Хорватия — Шотландия: счет матча 2:1, обзор голов

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    Хорватия обыграла Шотландию (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций

    Андрей Крамарич — игрок сборной Хорватии
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    Андрей Крамарич — игрок сборной Хорватии

    Единственный гол у Шотландии забил Райан Кристи на 33-й минуте.

    У Хорватии голы записали на свой счет Игор Матанович на 36-й минуте и Андрей Крамарич на 70-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A1
    Хорватия — Шотландия 2:1
    Голы: 0:1 Райан Кристи (33'), 1:1 Игор Матанович (36'), 2:1 Андрей Крамарич (70') Предупреждения: Грант Хэнли (8'), Марио Пашалич (19'), Иван Перишич (39'), Билли Гилмор (90 + 4')

    После этого матча Хорватия занимает 2-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. Шотландия располагается на 4-й позиции без набранных баллов.

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