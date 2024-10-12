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    Головин: Во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об отличиях российских игроков и французских футболистов.

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Почему российские игроки не бьются и филонят? Не сказал бы, что филонят. Просто во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать на каждой тренировке.

    Они ни на секунду не дают себе слабины. Отличие в этом. Но при этом не скажу, что в России не хотят ничего делать», — приводит слова Головина Sport24.

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