Головин: Во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать

Александр Головин — полузащитник «Монако» Фото: globallookpress.com
«Почему российские игроки не бьются и филонят? Не сказал бы, что филонят. Просто во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать на каждой тренировке.
Они ни на секунду не дают себе слабины. Отличие в этом. Но при этом не скажу, что в России не хотят ничего делать», — приводит слова Головина Sport24.
В нынешнем сезоне российский полузащитник провел за «Монако» 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.