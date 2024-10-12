Головин: Во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать

Полузащитникрассказал об отличиях российских игроков и французских футболистов.

«Почему российские игроки не бьются и филонят? Не сказал бы, что филонят. Просто во Франции игроки за свое место готовы грызть и убивать на каждой тренировке.

Они ни на секунду не дают себе слабины. Отличие в этом. Но при этом не скажу, что в России не хотят ничего делать», — приводит слова Головина Sport24.

В нынешнем сезоне российский полузащитник провел за «Монако» 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.