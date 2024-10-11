Вай Дейк: Не подумал, что однажды стану капитаном «Ливерпуля» и сборной Нидерландов

Защитники сборнойподелился ощущениями от капитанства в клубе и национальной команде.

«Это просто особенное чувство. Выводить парней на поле из подтрибунного помещения…

Я всегда ощущал себя капитаном, даже когда в клубе были Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер. Но когда меня сделали фактическим капитаном, это было особенно. Никогда бы не подумал, что однажды стану капитаном "Ливерпуля" и сборной Нидерландов», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне ван Дейк провел за «мерсисайдцев» 7 матчей в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями. «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице чемпионата Англии с 18-ю очками в активе после 7-и туров.