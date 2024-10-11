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    Мор: Международная пауза пойдет на пользу «Зениту», «Краснодару» — нет

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    Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о том, как скажется международная пауза на команды РПЛ.

    Эдуард Мор
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    Эдуард Мор

    «Пауза на сборные в большей степени пойдёт на пользу "Зениту". Эта пауза была им нужна, потому что в последнее время команда с трудом набирала очки. У них не так много футболистов уезжают в сборные.

    "Зениту" в этом плане будет хорошо. Не на пользу эта пауза "Краснодару". В команде большое количество футболистов уезжают в сборные в Южную Америку — им будет тяжелее всего.

    Также на пользу пауза пойдёт тем, у кого сменились тренеры — "Оренбургу" и Пари НН», — цитирует Мора «Чемпионат».

    Напомним, что следующий тур чемпионата России запланирован на конец следующей недели.

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