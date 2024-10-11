Мор: Международная пауза пойдет на пользу «Зениту», «Краснодару» — нет

Экс-игроквысказался о том, как скажется международная пауза на команды РПЛ.

«Пауза на сборные в большей степени пойдёт на пользу "Зениту". Эта пауза была им нужна, потому что в последнее время команда с трудом набирала очки. У них не так много футболистов уезжают в сборные.

"Зениту" в этом плане будет хорошо. Не на пользу эта пауза "Краснодару". В команде большое количество футболистов уезжают в сборные в Южную Америку — им будет тяжелее всего.

Также на пользу пауза пойдёт тем, у кого сменились тренеры — "Оренбургу" и Пари НН», — цитирует Мора «Чемпионат».

Напомним, что следующий тур чемпионата России запланирован на конец следующей недели.