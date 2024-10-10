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    Мората рассказал о критике в свой адрес в период выступления за «Атлетико»

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    Нападающий «Милана» Альваро Мората заявил об искорблениях со стороны болельщиков в период выступления за мадридский «Атлетико».

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    «Каждый раз, когда я проводил время с детьми, у меня всегда был какой-нибудь эпизод, когда люди общались со мной по поводу того, что происходило в матчах, иногда даже без злости.

    В конце концов дети перестали хотеть ходить со мной по магазинам, как обычно это делает нормальный отец со своими детьми. Были моменты, когда мне так много наговорили в их присутствии, что мне было стыдно стоять рядом с ними. Я был лёгкой добычей, шуткой, способной рассмешить всех вокруг», — приводит слова Мораты Marca.

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    • Напомним, что летом этого года нападающий перешел в «Милан». В нынешнем сезоне Мората провел за «россонери» 7 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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