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    Стало известно, когда состоится матч Россия — Сирия

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    Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири ответил на вопрос о предстоящем поединке между сборными России и Сирии.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Сирии и России. Сегодня мы можем официально объявить, что игра пройдет 19 ноября в России. Единственное, осталось выбрать стадион для проведения этой игры — выбираем между Москвой, Санкт-Петербургом и Волгоградом. В ближайшее время мы с российской стороной договоримся о точном месте матча», — приводит слова Амири Sport24.

    Сборная России начала сбор 7 октября и завершится он сегодня, 10 октября. Команда так и не сыграет ни одного матча.

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