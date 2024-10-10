Стало известно, когда состоится матч Россия — Сирия

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футболаответил на вопрос о предстоящем поединке между сборными

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Сирии и России. Сегодня мы можем официально объявить, что игра пройдет 19 ноября в России. Единственное, осталось выбрать стадион для проведения этой игры — выбираем между Москвой, Санкт-Петербургом и Волгоградом. В ближайшее время мы с российской стороной договоримся о точном месте матча», — приводит слова Амири Sport24.

Сборная России начала сбор 7 октября и завершится он сегодня, 10 октября. Команда так и не сыграет ни одного матча.